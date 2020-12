Call of Duty: Black Ops Cold War ha ‘paura’ di Cyberpunk 2077 (e rinvia la Season 1)

Activision ha deciso di posticipare il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War Stagione 1.

La prima season del nuovo sparatutto in soggettiva verrà lanciata il 16 dicembre anziché il 10 dello stesso mese come precedentemente pianificato, evitando così uno scontro diretto con l’attesissimo Cyberpunk 2077.

Il gioco di CD Projekt RED, a sua volta posticipato in ben tre occasioni diverse, avrebbe infatti catalizzato l’attenzione dei giocatori e distolto lo sguardo dal lancio della prima stagione di Black Ops Cold War, con giocatori e streamer che avrebbero dovuto “dividere” le loro attenzioni tra due colossi.

In un post sul blog che annuncia il ritardo, Activision ha reso noto che la prima stagione di Cold War offrirà “il più grande rilascio di contenuti gratuiti nella storia di Black Ops”.

Questa includerà una nuova mappa e una modalità Warzone al momento del lancio. La nuova area dovrebbe chiamarsi Rebirth Island, perlomeno stando a quanto rivelato da alcuni dataminer.

L’arsenale di Warzone vedrà inoltre l’aggiunta di oltre 30 armi, oltre a varianti Blueprint. In arrivo anche una nuova “Gulag Experience”. Tra le nuove mappe multiplayer in arrivo nella Stagione 1, una versione aggiornata di Raid (vista in Call of Duty: Black Ops II), disponibile dal 16 dicembre, oltre a nuove modalità Zombi, Gunfight 2v2 con quattro nuove mappe e una nuova arena “massiccia” chiamata Fireteam.

Call of Duty Black Ops – Cold War è disponibile dal 13 novembre scorso su PC, PS4 e Xbox One, oltre che sulle console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X.