Call of Duty Black Ops: Cold War, la beta ha una data di lancio (su PS4)

Lo scorso 26 agosto, Activision ha alzato il sipario sul suo Call of Duty Black Ops: Cold War durante un evento in-game di Warzone, annunciando anche la data di uscita ufficiale del gioco e accompagnando il tutto da un primo trailer che ci prepara al contesto storico scelto per l’occasione (la Guerra Fredda).

Ora, stando alle informazioni trapelate da PlayStation Store, sembra proprio che la open beta del nuovo sparatutto bellico arriverà durante il prossimo mese di ottobre, più precisamente il giorno 4.

Un'immagine ufficiale di Cold War.

I possessori di console PS4 potranno infatti provare il gioco in anteprima, come del resto era stato già ampiamente reso noto durante l’evento della scorsa settimana. I giocatori in possesso delle altre piattaforme – vale a dire PC e Xbox in primis – potranno testare con mano il nuovo FPS Treyarch solo a partire dal 15 ottobre.

Ricordiamo anche che il multiplayer di Cold War verrà mostrato al mondo in occasione di un evento dedicato previsto per il 9 settembre 2020. Il gioco includerà cross play e cross progression tra ogni piattaforma su cui il titolo sarà reso disponibile – sia current che next-gen – oltre a offrire DLC gratuiti, un Battle Pass system e un sistema di progressione ispirato a Warzone.

Ecco la sinossi ufficiale del gioco:

L’anno è il 1981, l’apice della Guerra fredda. La minaccia della guerra nucleare incombe, con decenni di cospirazioni pronti a esplodere. Benvenuto nel mondo di Call of Duty: Black Ops Cold War. Ripartendo da dove eravamo rimasti dopo il primo Black Ops, i nostri eroi si lanciano in operazioni sotto copertura insieme a nuovi alleati e vecchi amici in un pericoloso inseguimento nell’ultimo capitolo di questa serie campione d’incassi.

Call of Duty Black Ops: Cold War è previsto per il 13 novembre 2020.