Call of Duty Black Ops: Cold War, prime immagini e data di uscita!

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Come da programma, Activision e Treyarch hanno finalmente alzato il sipario sul nuovo e attesissimo capitolo della saga di sparatutto bellici: Call of Duty Black Ops: Cold War.

In attesa del primo video, sono apparse le prime immagini del gioco visionabili poco più in basso, le quali ci permette di dare un primo sguardo al gioco di prossima uscita:

Nel frattempo sono anche stati resi noti i prezzi delle varie edizioni di Black Ops: Cold War in uscita:

Standard: $59.99

Cross-Gen: $69.99

Ultimate: $89.99

L’open beta prenderà il via molto presto mentre il multiplayer verrà svelato il 9 settembre prossimo.

Nell’attesa del reveal del trailer di gioco – che verrà presentato come evento in-game in Warzone – vi suggeriamo di leggere anche il nostro speciale dedicato alla Stagione 5 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, all’interno del quale facciamo i punto su tutte le novità del nuovo aggiornamento.

Call of Duty Black Ops: Cold War uscirà il 13 novembre 2020 sia su console current-gen che next-gen (vale a dire PS5 e Xbox Series X), oltre che su PC.