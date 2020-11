Call of Duty: Black Ops Cold War gratis? Sì, ma solo con le RTX 3080 e 3090

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo della serie di FPS prodotta da Activision e sviluppata da Treyarch, arriverà tra meno di due settimane.

Concepito come un vero e proprio un soft reboot del franchise di Black Ops, il titolo promette di portare l’azione bellica su console (incluse quelle di nuova generazione e PC). A quanto pare, però, forse ci sarà modo per mettere le mani sul gioco in forma del tutto gratuita.

Un'immagine dalla beta di Cold War.

Com’è possibile una cosa del genere? Presto detto: Nvidia ha annunciato che i clienti che acquisteranno una nuova scheda grafica GeForce RTX 3080 o 3090 (o un PC da gioco dedicato) riceveranno una copia gratuita di Call of Duty: Black Ops Cold War.

L’iniziativa fa parte del cosiddetto GeForce RTX Call of Duty Bundle di Nvidia, un’offerta a tempo che durerà da oggi al 10 dicembre presso i rivenditori e i retailer che prenderanno parte all’iniziativa. La copia del gioco sarà riscattabile online e sarà disponibile tramite Battle.net una volta che il titolo sarà lanciato ufficialmente, ossia a partire dal 13 novembre prossimo.

Il bundle GeForce Call of Duty include Cold War in versione Standard Edition oltre al Woods Operator Pack e al Confrontation Weapons Pack. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla carenza di Nvidia RTX 3080 e 3090 nei negozi di tutto il mondo, la quale potrebbe influire sulle vendite del nuovo pacchetto promozionale.

Avete già letto anche che già si inizia a parlare del nuovo capitolo della serie previsto nel prossimo anno, il cosiddetto Call of Duty 2021 (che potrebbe essere nientemeno che il nuovo Modern Warfare)? Ma non solo: vi suggeriamo di leggere anche la nostra anteprima dopo aver provato con mano la beta, nella quale vi abbiamo raccontato che il gioco «propone una via di mezzo tra la ricerca del realismo boots on the ground e il dinamismo tipico dei precedenti capitoli di Treyarch».

Call of Duty: Black Ops Cold War è previsto per il 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X.