Call of Duty: Black Ops Cold War non scherza e occuperà un bel po’ di GB

Mancano una manciata di settimane all’uscita di Call of Duty: Black Ops Cold War, l’atteso nuovo capitolo della serie bellica targata Activision e Treyarch, un vero e proprio soft reboot del franchise di Black Ops.

Come i giocatori di Call of Duty Modern Warfare / Warzone hanno imparato fin troppo bene, è cosa nota che il publisher ami rendere davvero molto ingombranti i download relativi ai vari pacchetti aggiuntivi o le patch per il loro FPS preferito.

Un'immagine di Cold War.

Se speravate che almeno quest’anno Call of Duty occupasse meno spazio sul disco rigido rispetto al passato, siamo spiacenti: Cold War avrà bisogno di altrettanto spazio di archiviazione (se non addirittura maggiore) a partire dal giorno di lancio, vale a dire il 13 novembre.

Activision e Treyarch hanno infatti rilasciato le specifiche hardware minime e consigliate di Call of Duty: Black Ops Cold War, rivelando che saranno necessari ben 175 GB di spazio di archiviazione. Per il multiplayer, tuttavia, ne sono richiesti “solo” 50 GB.

Ma non è finita qui: i giocatori PC che desidereranno giocare a Cold War con texture 4K dovranno prepararsi a fare spazio per ben 250 GB di spazio libero sui loro hard disk.

Per completezza, poco sotto trovate i requisiti minimi e consigliati:

Minimi:

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) or Windows 10 64-Bit (v.1803 or higher)

CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300

RAM: 8 GB RAM

HDD (at launch): 50 GB (MP only), 175 GB (all game modes)

Video: Nvidia GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 or Radeon HD 7950

DirectX 12 compatible system Required

Broadband Internet Connection Required

Raccomandati:

OS: Windows 10 64 Bit (latest update)

CPU: Intel Core i5-2500K or AMD Ryzen R5 1600X processor

RAM: 12 GB RAM

HDD (at launch): 175 GB HD space

Video: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super or Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 12 compatible system Required

Broadband Internet Connection Required

Raccomandati (Ray Tracing):

OS: Windows 10 64 Bit (latest update)

CPU: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB RAM

HDD (at launch): 175 GB HD space

Video: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX 12 compatible system Required

Broadband Internet Connection Required

Competitive (per i monitor di fascia alta):

OS: Windows 10 64 Bit (latest update)

CPU: Intel i7-8700K or AMD Ryzen 1800X

RAM: 16 GB RAM

HDD (at launch): 175 GB HD space

Video: Nvidia GeForce GTX 1080 / RTX 3070 or Radeon RX Vega64 Graphics

DirectX 12 compatible system Required

Broadband Internet Connection Required

Specifiche ULTRA RTX:

OS: Windows 10 64 Bit (latest Update)

CPU: Intel i9-9900K or AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB RAM

HDD (at launch): 250 GB HD space

Video: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX 12 compatible system Required

Broadband Internet Connection Required

Call of Duty Black Ops – Cold War è sempre previsto per il 13 novembre 2020 su PC, PS4 e Xbox One, oltre che su PS5 e Xbox Series X.