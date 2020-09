Call of Duty Black Ops: Cold War, ecco quando sarà mostrata la modalità Zombie

Treyarch ha annunciato la data da segnare sul calendario per la presentazione della modalità Zombie di Call of Duty Black Ops: Cold War.

La modalità Zombie è ormai un marchio di fabbrica di Call of Duty, e in particolare di quelli realizzati da Treyarch.

Come previsto, sarà anche nella versione di quest’anno un caposaldo dell’offerta ludica del gioco, e potremo scoprirla molto, molto presto.

Il reveal ufficiale si terrà alle ore 19:00 di mercoledì 30 settembre, per cui tra precisamente due giorni scopriremo tutto quello che ci sarà da sapere sulla modalità in Call of Duty Black Ops: Cold War.

Treyarch ha condiviso la notizia con la sibillina tagline «una nuova storia Zombie ha inizio», alludendo ad un reboot della modalità ma aprendo anche a sorprese narrative.

Il gioco ha appena presentato la sua campagna single-player, con una storia che costituirà un soft reboot di Black Ops.

Pochissimi giorni fa si è tenuto invece il weekend a base di Alpha che ha coinvolto i giocatori nelle ultime rifiniture del comparto multiplayer. Una beta è in calendario dal 15 ottobre.

Il lancio di Call of Duty Black Ops: Cold War è in programma per il 13 novembre 2020 su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e PC.