Call of Duty Black Ops: Cold War, gameplay PS5 e date dell’alpha

Raven Software ha portato un nuovo gameplay di Call of Duty Black Ops: Cold War tratto dalla versione PS5 all’evento next-gen di Sony.

Il gameplay ha mostrato una sequenza di avvicinamento silenzioso ad un aeroporto militare, prima di dare il via alle ostilità.

Abbiamo potuto vedere un’uccisione dalla distanza, con tanto di slow motion e kill cam in stile Sniper Elite.

L’azione si è poi spostata su un inseguimento in auto, in cui il protagonista ha iniziato a sparare contro i nemici anch’essi in auto poco più avanti.

Lo scontro si è poi arricchito di una piccola auto radiocomandata, che è stata guidata in presa diretta sull’aereo oggetto dell’inseguito e fatta detonare per porre fine alla battaglia.

La buona notizia è che dal 18 al 20 settembre i giocatori su PS4 potranno giocare un weekend di alpha esclusivo per PlayStation.

Il pre-load sarà disponibile già da domani, per cui non manca poi troppo a quando potrete mettere le mani sopra il gioco.