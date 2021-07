Call of Duty Black Ops Cold War è gratis, ma solo per pochi giorni

La modalità multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War è pronta a concedersi ai videogiocatori in forma totalmente gratuita (per un tempo limitato).

Il first person shooter firmato Raven Software e pubblicato da Activision ha debuttato nel novembre 2020 ed è già stato protagonista di un update solo qualche settimana fa.

Per l’occasione le aggiunte erano state corpose e avevano visto l’introduzione di nuove modalità 6v6, nuove playlist e una lunga serie di novità (tra cui gli immancabili bug fix).

Patch e contenuti aggiuntivi proseguono anche per la controparte free-to-play: l’ultimo aggiornamento destinato a Warzone ha rimosso una feature in grado di causare ripetuti crash.

La prova gratuita della modalità multiplayer del titolo includerà anche la modalità Zombies, e potrà essere sfruttata per un’intera settimana.

Dal 22 fino al 29 luglio sarà infatti possibile giocare Call of Duty Black Ops Cold War senza costi aggiuntivi, e con una sorpresa (via VG247).

Sarà possibile ottenere XP doppi durante il weekend sia nella modalità multiplayer che in quella dedicata ai non morti, ma solo fino a lunedì 26.

Ai giocatori verrà inoltre concesso di accedere alla mappa Mauer der Toten, relativa alla modalità Zombies, all’interno della Stagione 4 Furiosa.

Si tratta di un’opportunità da sfruttare per tutti gli utenti che, per un motivo o per un altro, non hanno ancora avuto modo di mettere le mani sullo sparatutto pubblicato da Activision.

Anche gli appassionati dell’ormai classica modalità Zombies non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di combattere i non morti in una mappa introdotta solo il 15 luglio, in occasione del lancio della nuova stagione.

Intanto, sul versante Warzone continua la guerra ai cheater. Il numero dei nuovi ban è davvero impressionante e testimonia ancora una volta l’impegno degli sviluppatori nel contenere la piaga.

Un prodotto di questa portata sarà difficilmente esente da bug e glitch di ogni genere: l’ultimo di questi riguarda il ritorno dell’invisibilità, odiatissima dalla community.

Intanto, Ubisoft ha deciso di “rispondere” ad Activision mostrando il suo Tom Clancy’s XDefiant, free-to-play già nell’aria da tempo che includerà i personaggi della saga di Splinter Cell.