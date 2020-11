Call of Duty: Black Ops Cold War invaso (già) dai cheater: perché?

Call of Duty: Black Ops Cold War è l’ultimi capitolo della serie di sparatutto bellici targata Activision e Treyarch, vero e proprio soft reboot del franchise di Black Ops, disponibile da venerdì 13 novembre per le console di attuale e nuova generazione (e PC).

Lo shooter, che ha segnato un nuovo record di vendite digitali per il Day 1 del franchise, è ora però protagonista di una notizia non propriamente positiva.

Nonostante Cold War non sia uscito nemmeno una settimana, sembra purtroppo essere infestato (questo è sicuramente il termine giusto) da una gran numero di cheater.

I nostri colleghi di PC Gamer (via Games Radar) hanno infatti già segnalato diversi esempi riscontrati in queste settimane, tanto che anche l’account Twitter “Anti-Cheat Police Department” ha sollevato il problema (già presente anche durante la beta).

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia:

There are already multiple Cold War cheats, infact kids are now normalizing cheats on tiktok its pretty weird and its not a future I wanna live in pretty sad, @Activision needs to start having an intrusive anti-cheat to start combating these cheaters /: pic.twitter.com/7zIWjBJept

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) November 14, 2020