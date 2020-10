Call of Duty: Black Ops Cold War, che ci crediate o no qualcuno sta usando cheat già dalla beta

Aver bisogno di servirsi di cheat all’interno di un videogioco competitivo per raggirare altre persone e sentirsi vincenti e migliori, è una cosa piuttosto triste. Aver bisogno di servirsi di cheat all’interno della beta di un videogioco competitivo per raggirare altre persone e sentirsi vincenti e migliori, è direttamente imbarazzante.

Purtroppo, però, i cheater di Call of Duty: Black Ops Cold War sono già realtà e a segnalarlo sono alcuni degli utenti che hanno partecipato alle fasi beta di questi giorni – di cui anche noi vi abbiamo dato ampio resoconto nell’approfondimento dedicato.

Alcuni cheater si sono fatti già avanti con la beta di Black Ops Cold War

Per cercare di mettersi al riparo da questi simpatici burloni alcuni giocatori su console stanno disattivando il cross-platform, in maniera tale da non incrociare i giocatori PC, ma purtroppo si può fare solo su PlayStation 4. Sono infatti tra i giocatori PC quelli che acquistando da siti third-party degli hack per la mira, che agganciano il bersaglio e non lo mollano più, in automatico, non mancando nemmeno un colpo.

Si tratta ovviamente di una sentenza che rende nulla la competizione, perché trovarsi di fronte a uno di questi cheater equivale a morte certa. Sono state pubblicate diverse testimonianze, riferisce Eurogamer.net, di cheater in azione: potete vedere alcuni video dove si evidenzia l’hack per la mira direttamente di seguito.

Trovate diversi esempi anche su Reddit, come questo, questo o questo.

La segnalazioni degli appassionati non sono mancate e stanno facendo rumore: speriamo quindi che Activision e Treyarch riescano quanto prima ad arginare questi fenomeno, salvaguardando l’esperienza ludica di chi vuole solo divertirsi senza cheat – né cheater – di qualsiasi tipo.

Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà il 13 novembre su Pc, PS4, Xbox One e Xbox Series X, mentre dal 19 novembre sarà anche su PlayStation 5.