Call of Duty 2024 potrebbe «rompere gli schemi» della saga, da un certo punto di vista

Call of Duty è una serie che non accenna ad arrestarsi, sebbene sembra ormai certo che il franchise salterà la consueta uscita annuale nel 2023 per poi tornare in forze nel 2024.

L’ultimo capitolo, ossia COD Vanguard (che trovate a prezzo stracciato su Amazon), non ha lasciato il segno a livello commerciale, cosa questa che ha costretto Activision a rivedere le sue politiche sulla saga.

I publisher americano avrebbe quindi deciso di mettere in pausa la serie nel 2023, cosa questa che lascia comunque ampi margini di manovra per gli sviluppatori.

Ora, sebbene la serie tornerà molto presto con Modern Warfare 2, emergono ora nuove e interessanti indiscrezioni circa il cosiddetto Call of Duty 2024.

Come riportato anche da Gaming Bolt, COD 2024 – il quale potrebbe essere ambientato durante la guerra in Iraq – avrà pare un ciclo vitale davvero lungo, come reso noto dal noto insider TheGhostOfHope.

Quando esce un nuovo titolo di Call of Duty, di solito ci si aspetta che riceva un anno di supporto post-lancio. È il tipico ciclo di vita, ma in passato diversi giochi hanno sfidato questa regola: Call of Duty 2024, sviluppato da Treyarch, potrebbe rompere questo schema con un ciclo vitale di due anni.

TheGhostOfHope ha anche riferito di un pacchetto di mappe a pagamento per Call of Duty Modern Warfare 2 in arrivo alla fine del 2023 (che a quanto pare includerà anche un DLC per la campagna), dichiarando anche che Treyarch ha fatto approvare il proprio budget per un ciclo di vita di 2 anni per il prossimo capitolo, come parte del budget triennale di Activision e Blizzard.

Di conseguenza, ci sono stati molti report e voci sul futuro di Call of Duty. Sledgehammer Games starebbe lavorando a un nuovo titolo che uscirà nel 2025. Inizialmente si parlava di un sequel di Call of Duty Advanced Warfare, ma a quanto pare non è così.