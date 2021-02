Call of Duty 2021, primi indizi sull’ambientazione: sarà nel passato?

Call of Duty 2021 è ormai un dato di fatto, e del resto – visto il successo della serie – la sua esistenza era data per scontata ben prima che arrivasse la conferma di Activision Blizzard nel corso dell’ultima presentazione finanziaria.

Ma dove e quando sarà ambientato il gioco?

In rete, stanno circolando due rumor che puntano ad ambientazioni diverse, sebbene, come abbiamo visto in Black Ops: Cold War, un setting potrebbe non escludere l’altro.

Il primo arriva dal noto insider di Call of Duty, Okami, secondo cui Sledgehammer Games – lo studio che pare essere stato incaricato del progetto – starebbe puntando sulla Guerra di Corea.

La Guerra di Corea si è tenuta negli anni ’50, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, e secondo l’insider ci sarebbe «una buona chance che sarà basato» su questo evento.

Call of Duty 2021 will reportedly be set in the 1950s. The Korean War started in 1950 so good chance it will be based around that. (Source: @ModernWarzone) pic.twitter.com/A4HJZNpuDH — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Stando ad un altro ben noto insider, Victor_Z, il nuovo Call of Duty sarebbe nuovamente ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Si tratterebbe di un bis per Sledgehammer Games, dal momento che il suo primo episodio del franchise è stato proprio WWII.

Ad ogni modo, quale che sia la scelta di Activision Blizzard, evidentemente lo sviluppatore non sarebbe destinato ad andare a toccare la timeline moderna appannaggio esclusivo sin qui di Treyarch Studios (e Raven Software, nell’ultimo Black Ops).

Per il momento non è ancora dato sapere quando sarà presentato il nuovo capitolo ma, com’è stato per il precedente, è probabile che il reveal sia affidato almeno parzialmente a Warzone, la prolifica battle royale di CoD.