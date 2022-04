Bye Sweet Carole, l’horror Made in Italy accoglie un big d’eccezione

Bye Sweet Carole è l’attesa avventura dinamica dai toni da survival horror di Chris Darril, l’autore noto per la serie di Remothered.

Sviluppato da Little Sewing Machine e annunciato a settembre 2021, il gioco è stato descritto come “un’inquietante favola interattiva” che rimanda ad alcuni storici classici Disney del passato.

Ora, via social, è stato reso noto che il talentuoso Mark Darin, vincitore con il suo team di numerosi premi tra cui BAFTA, DICE e NAVGTR per la migliore scrittura, è stato nominato Associate Narrative Designer per Bye Sweet Carole.

Mark Darin è stato nell’industria dei media interattivi e dei videogiochi per oltre 15 anni: la sua carriera in Telltale Games ed Endless Entertainment ha affinato le sue qualità di Lead Game Designer, Narrative Designer e Creative Director, specializzandosi nello storytelling interattivo.

Inoltre, come confermato da Darril attraverso i suoi canali social ufficiali, il gioco uscirà su tutte le piattaforme, vale a dire PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

La sinossi ufficiale recita:

In Bye Sweet Carole vestiremo i panni di Lana Benton, una ragazza che verrà catapultata in un giardino incantato pieno di creature minacciose. Seguendo alcune missive scritte da un francese avvolto nel mistero, la nostra Lana andrà alla ricerca di Carole Simmons, una sua coetanea fuggita dal Bunny Hall, un orfanotrofio del XIX secolo infestato da colonie di conigli selvatici che avrebbero aperto un varco dimensionale verso il regno di Corolla.

L’uscita è attesa al momento genericamente nel corso del 2023, sebbene al momento manchi una data di rilascio più precisa.

