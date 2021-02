Buon compleanno, The Legend of Zelda: la serie compie 35 anni

Era l’ormai lontano 21 Febbraio 1986 quando uscì The Legend of Zelda, il primo capitolo di una serie ormai divenuta leggendaria.

Per i fan di tutte le età che sono cresciuti con il coraggioso Link e la principessa Zelda, sognando ed immaginando costantemente le loro avventure, la giornata di oggi è dunque molto speciale.

La serie action-adventure a tema fantasy infatti oggi compie ufficialmente 35 anni!

Il primo capitolo uscì inizialmente solo su Famicom Disk System in territorio giapponese, per poi venire importato in versione NES per il mercato americano ed europeo l’anno successivo.

Il resto è storia, o forse è meglio dire «leggenda»: la saga ha avuto sempre il coraggio di reinventarsi e di sperimentare, mantenendo in ogni sua interazione quel senso di scoperta e di avventura che l’ha resa popolare in tutto il mondo.

La saga è così riuscita ad entrare nel cuore di milioni di appassionati appartenenti ad ogni fascia d’età, che hanno letteralmente contato i minuti che li separavano dal trentacinquesimo anniversario.

Come riportato da Comic Book, tantissimi fan si sono riuniti sui social network per celebrare questa importante data, condividendo fan art e ricordi che li legano a questo franchise leggendario.

Di seguito, vi riporteremo solo alcuni dei tantissimi post creati su Twitter dalla community per festeggiare il compleanno di The Legend of Zelda:

Happy anniversary to the best franchise ever. #Zelda35th pic.twitter.com/xcldrGWTV5

Thank you for all of the memories and all of the memories to come! Here is to a HAPPY 35 YEARS!

My favorite Video game series of ALL TIME!

The Legend of Zelda!#Zelda35th #ゼルダの伝説35周年 #Zelda pic.twitter.com/C6jUSbjyX7

— HMK (@HMKilla) February 21, 2021