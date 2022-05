Bundle smart TV LG OLED da 65″ con Xbox Series S con uno sconto di 300 euro su Amazon!

Anche oggi, mercoledì 18 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al bundle composto da una smart TV LG OLED Evo C24 da 65″ e la console Xbox Series S, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.999€, rispetto agli usuali 3.298,99€ di listino, con uno sconto del 9% e un risparmio reale di quasi 300€.

La smart TV LG OLED65C24LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 65″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED65C24LA è animata dal potente processore 4K α9 di quinta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED65C24LA è perfetta anche per il gaming, in quanto dispone di ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie delle console e schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico sino a 120Hz per una perfetta fluidità.

Xbox Series S è la console economica della nuova linea Microsoft, priva di un lettore Blu-Ray e meno potente della sorella maggiore, ma che offre alcune indubbie qualità. Xbox Series S offre un corpo sensibilmente più piccolo, un prezzo più accessibile e performance ad ogni modo superiori a quelle delle macchine della precedente generazione di console, soprattutto dal punto di vista dei caricamenti e delle funzionalità accessorie, come l’utilissima modalità Quick Resume. Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming ottimale a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB.

