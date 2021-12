Bully 2 esiste e doveva essere ai The Game Awards, l’annuncio è vicino?

Ci sono videogiochi i cui rumor si susseguono con una cadenza quasi regolare, tra questi c’è Bully 2, il presunto sequel della controversa avventura di Rockstar Games.

Il titolo, che trasportava la satira grottesca di GTA in un college americano, fu tanto per cambiare un titolo che fece discutere tantissimo per le sue tematiche.

Un progetto diventato rapidamente un piccolo culto, come vi abbiamo raccontato nel nostro corposo speciale su Bully che vi consigliamo di recuperare.

Le notizie su Bully 2 sono state sempre molto contradditorie, e tra le ultime informazioni al riguardo c’è il fatto che GTA 6 lo avrebbe “ucciso”.

La chiacchiera di oggi è forse tra le più incredibili degli ultimi tempi perché, stando ai ben informati, non solo il nuovo Bully esisterebbe, ma avremmo dovuto vederlo durante gli ultimi The Game Awards.

Nella manifestazione di Geoff Keighley ci sarebbe dovuto essere l’annuncio a sorpresa di Bully 2, visto che, notizia nella notizia, qualcuno lo avrebbe addirittura provato qualche settimana prima.

La gola profonda è Tom Henderson, noto analista ed insider, che avrebbe recuperato queste stesse informazioni:

Bully 2 was expected as a potential surprise reveal at #TheGameAwards last week after some people have been shown some material alluding to a reveal soon.

Information is a bit blurry at the moment, and I have to be quite vague here, but if I hear more I will report on it. pic.twitter.com/OF53pU5Y8C

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 13, 2021