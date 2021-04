Build & Destroy: scopri i nuovi sconti all’80% di Humble Store!

Humble Bundle ha lanciato una promozione imperdibile, chiamata “Build & Destroy“, che vi permetterà di acquistare titoli in larga parte gestionali e strategici a prezzi davvero eccezionali con sconti che arrivano sino all’80%!

La selezione di videogiochi è piuttosto vasta ed iniziamo con Cities: Skylines, proposto a soli 6,99€, rispetto ai 27,99€ usuali di listino, con uno sconto del 75%. Cities: Skylines, come affermato nella nostra recensione, «un validissimo city builder che colpisce ancora di più se pensiamo alle dimensioni davvero ristrette di Colossal Order. Il team finlandese è infatti riuscito a creare un gestionale cittadino con tutti i crismi del caso, complesso e variegato ma mai in maniera da diventare confuso o ingestibile e ricchissimo di possibilità».

Continuano sul filone degli strategici, segnaliamo anche l’ottima offerta relativa a Company Of Heroes 2, acquistabile per soli 4,99€, rispetto ai soliti 19,99€. Il titolo, sviluppato da Relic Entertainment, propone una corposa campagna single player che inizierà nei panni di Lev Abramovich Isakovich, un abile ufficiale russo imprigionato per alto tradimento, che ripercorrerà gli eventi che lo hanno portato quasi alla gogna tramite una serie di flashback, interrogato dal suo ex comandante. Sicuramente gli appassionati del genere avranno di che divertirsi vista la profondità del sistema di gioco che, tuttavia, potrebbe scoraggiare coloro alle prime armi.

I prezzi proposti da Humble Bundle sono senza dubbio tra i più bassi della rete nella promozione “Build & Destroy” trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

La nostra selezione

