I booster pack a pagamento non hanno influenzato Assassin’s Creed Valhalla, spiega Ubisoft

Quando Ubisoft lanciò il suo Assassin’s Creed Odyssey, ci furono molte discussioni relative all’introduzione dei booster pack a pagamento, dei DLC da una decina di euro che consentivano di far ottenere a Kassandra/Alexios XP o valute più rapidamente (o entrambi), facilitando la progressione all’interno del gioco.

Considerando quanto titanica fosse l’esperienza nell’Antica Grecia, alcuni sostennero che quella di Ubisoft fosse stata una scelta pensata per spingere verso i DLC: rendere lenta la progressione, in caso si decidesse di seguire soprattutto la campagna, per invogliare i giocatori ad acquistare i booster. La casa francese spiegò che non era affatto così e che i booster pack non avevano influenzato il bilanciamento della progressione di gioco in sede di design.

Assassin's Creed Valhalla è disponibile da novembre

La stessa situazione si sta ora ripetendo con Assassin’s Creed Valhalla, ma esattamente un mese dopo l’uscita. In queste ore, infatti, sono spuntati online i booster pack: la prima soluzione da $10 permette di ottenere più punti esperienza (il 50% in più del normale), la seconda allo stesso prezzo permette di aumentare i soldi che si incassano. In alternativa, potete acquistare un pack a $15 che include entrambi i potenziamenti.

Interpellata dai colleghi del sito Kotaku, Ubisoft ha confermato anche in questo caso che:

I booster XP non hanno influenzato la fase di design del gioco.

Gli sviluppatori, insomma, non hanno cercato di rendere più lento progredire, in modo da convincervi ad acquistare i booster. Le uniche difficoltà potrebbero verificarsi se doveste tenervi sul sentiero principale della campagna, ignorando le secondarie: a quel punto, potreste guadagnare pochi livelli rispetto a quelli previsti dal gioco per proseguire.

