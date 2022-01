Bomba Amazon! Volante Logitech G29 con uno sconto del 39%! Fatelo vostro!

State cercando un nuovo volante di qualità per avere un controllo completo nei vostri giochi di guida preferiti? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il volante Logitech G29 a un prezzo eccezionale!

Il volante Logitech G29, in questa versione compatibile con Playstation 4, Playstation 5, Windows e macOS, è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, per simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora.

Il volante gaming Logitech G29 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e un controllo completo. Il volante è in grado di ruotare di 900° per poterlo girare fino a due volte e mezzo, ideale per le curve ampie dei circuiti di Formula 1.

Il volante gaming Logitech G29 garantisce un controllo preciso e fluido, con ingranaggi elicoidali del cambio per ridurre rumore e vibrazione, mentre il dispositivo antigioco mantiene saldi volante e pedali. Il volante gaming Logitech G29 fornisce tutti i comandi a portata di mano, così da accedere ai vari pulsanti in modo molto agevole ed essere sempre pronti a qualsiasi evenienza.

Solitamente il volante gaming Logitech G29 viene proposto a 409,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 249,99€, con uno sconto del 39%, pari a un risparmio reale di quasi 160€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo volante gaming a un prezzo eccezionale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

