Bluepoint Games è al lavoro su un nuovo progetto, ma c’è da aspettare

PlayStation Studios ha da tempo confermato l’acquisizione del team di sviluppo Bluepoint Games, un team che a quanto pare darà presto nuove soddisfazioni.

Gli autori del remake di Demon’s Souls (che trovate anche su Amazon a un ottimo prezzo) sarebbero infatti al lavoro su un nuovo progetto, come si vocifera ormai da molti mesi.

Lo studio è partito da remaster semplici come Metal Gear Solid HD Collection nella scorsa gen, arrivando fino ad Uncharted: The Nathan Drake Collection e anche l’impressionante Shadow of the Colossus, sebbene da tempo di parli di altri remake in arrivo.

Ora, dopo che il team aveva segretamente confermato il loro quarto progetto, è arrivata un’altra conferma circa il fatto che Blutepoint starebbe davvero lavorando a “qualcosa”, ma che a quanto pare la svelerà solo quando i tempi saranno maturi.

Bluepoint Games non ha ancora parlato a chiare lettere del suo prossimo progetto dopo l’ingresso in PlayStation Studios nel 2021.

Sebbene il team abbia apparentemente fatto cenno a un nuovo progetto nella sua cartolina di auguri per le festività natalizie, non è stato rivelato nulla di concreto al riguardo. Tuttavia, lo sviluppatore del remake di Demon’s Souls ci starebbe lavorando sodo.

Come riportato da Gaming Bolt, Peter Dalton, responsabile tecnologico di Bluepoint, ha rivelato che il team è al lavoro su un nuovo progetto e lo ha fatto in risposta ai recenti licenziamenti di Microsoft.

Sad to hear about all of the layoffs in tech today. Here at @bluepointgames we are hard at work on our next project and have several openings. Personally very interested in all rendering programmers out there. If interested we would love to hear from you. https://t.co/kQQDPKr2kJ

— Peter Dalton (@peter_dalton) January 19, 2023