Il nuovo gioco di Bluepoint a quanto pare non sarà Bloodborne Remake

Bluepoint Games, nome che fa scattare le sinapsi di chiunque abbia un minimo di passione per i remake di alta qualità, potrebbe finalmente cimentarsi in qualcosa di nuovo, di originale.

Non parliamo solo di un raffinamento tecnico, come visto con Demon's Souls Remake (che trovate su Amazon) ma di una proprietà intellettuale nuova di zecca, esclusiva per PlayStation.

Ora, dopo che molti mesi fa il team aveva segretamente confermato il loro quarto progetto, è arrivata un'altra conferma circa il fatto che Blutepoint starebbe davvero lavorando a qualcosa di nuovo.

E la notizia non arriva da un rumor da quattro soldi, ma dal veterano dell’insideraggio Jeff Grubb. Siamo quindi ben oltre la sfera della speculazione, come riportato anche da PlayStation Lifestyle.

Bluepoint, team che ha preso l’eredità di giochi come Shadow of the Colossus e Demon’s Souls, dopo anni e anni di onorato servizio alla causa dei remake, potrebbero quindi aver deciso di passare a qualcosa di completamente inedito.

Cadono quindi le speranze di vedere un Bloodborne Remake realizzaro proprio da loro.

L'ultimo progetto davvero originale di Bluepoint è stato Blast Factor per PS3, un titolo che oggi si ricorda a malapena. Erano altri tempi, altre logiche, e di certo oggi non possiamo aspettarci che Bluepoint torni con una proposta altrettanto timida.

Non possiamo ignorare come questo progetto segreto si inserisca nel contesto delle recenti promesse di Sony: l'azienda giapponese ha dichiarato di voler rilasciare "giochi significativi" ogni anno per PS5.

È una promessa ambiziosa, ma che esige uno studio capace di produrre titoli che siano non solo eccellenti a livello tecnico ma anche capaci di innovare, colpire e trattenere il giocatore.

È su questo campo che Bluepoint dovrà dimostrare di essere più di un semplice restauratore.

Grubb sostiene che il gioco di Bluepoint sia uno dei progetti non ancora svelati e, se ha ragione, questo implica che l’annuncio potrebbe non essere troppo lontano.

Ma al di là del “quando”, la vera questione è il "come". Domande senza risposta, certo, ma che non fanno che aumentare l’hype in una community PlayStation che vive di attese e promesse.

Lo studio è partito da remaster semplici come Metal Gear Solid HD Collection, arrivando fino ad Uncharted: The Nathan Drake Collection e anche Shadow of the Colossus, sebbene da tempo di parlava di altri remake in arrivo.