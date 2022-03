Bloodborne, qualcuno ha creato la (favolosa) statua del boss più difficile

Se siete tra coloro che amano collezionare statuette dedicate ai loro videogiochi preferiti, qualcuno ha deciso di fare un regalo ai fan di Bloodborne.

Il famoso titolo gotico sviluppato da FromSoftware è spesso al centro di omaggi e chicche pensate dagli appassionati, alcune delle quali realmente sorprendenti.

Basti pensare al demake in grado di rendere il soulslike in questione un vero e proprio titolo per la primissima PlayStation a 32-bit.

Ora, come riportato su Reddit, un fan decisamente in gamba e con il pallino dell’arte ha realizzato una statuina di uno dei più temibili boss del gioco.

L’utente di nome ExImryll ha infatti dato vita a una statuina dedicata a Orphan of Kos, uno dei boss di Bloodborne più ostici in assoluto.

Il fan ha realizzato l’opera da zero, per puro diletto, modellando il tutto grazie a una stampante 3D in grado di dare vita al celebre avversario.

Poco sotto, una piccola gallery che mostra il risultato ottenuto.

In basso, invece, alcuni screen che mostrano il progetto tridimensionale in fase di realizzazione, prima di essere quindi mandato in stampa.

Vien da sé che la statuina dedicata a Orphan of Kos non è purtroppo in vendita, essendo stata realizzata per puro diletto (sfortunatamente per tutti i fan desiderosi di averne uno in casa).

