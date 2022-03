Bloodborne, com’era Yharnam prima dell’infezione? Probabilmente così

Negli ultimi giorni i fan dei soulslike hanno avuto modo di mettere le mani su un gioco molto atteso, ossia Elden Ring, sebbene nessuno dimenticherà mai uno dei prodotti più peculiari del genere, ossia Bloodborne.

Il titolo gotico sviluppato da FromSoftware, è infatti uno dei giochi appartenenti alla categoria più amati di sempre, se non il più amato in assoluto.

Lo dimostra il fatto che qualcuno lo ha di recente trasformato in un demake, ovviamente con una veste grafica capace di stupire anche i più grandi nostalgici.

Ora, mentre qualcuno è ancora in grado di scoprire location nascoste dopo centinaia di ore di gioco, altri fan si dilettano a immaginare l’ambientazione principale di Bloodborne in una veste del tutto inedita.

Come riportato dalla pagina di ‘The Art of Video Games’ su Twitter, un artista particolarmente ispirato ha infatti dipinto Yharnam prima dell’infezione che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nel gioco From.

Il bravissimo ‘zhoujialin92’ ha infatti tratteggiato un artwork realmente sorprendente, in cui viene mostrata l’oscura città precedentemente alla Notte della Caccia che ha portato ai drammatici eventi visti nel gioco originale.

Nell’immagine, visionabile poco sotto, vediamo infatti un genitore coi suoi due figli, vestiti con abiti d’epoca, tra le strade di Yharnam.

Fan art | Bloodborne – Yharnam before infection Artist: @zhoujialin92 pic.twitter.com/HEPHeqrTCN — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) February 22, 2022

Sempre parlando del capolavoro gotico di From, ad anni dall’uscita del gioco su PS4 continuano a scoprire curiosità di ogni genere, come il terrificante boss tagliato dalla versione finale.

Per non parlare della mappa a colori che non vi farà più perdere, decisamente utile a vivere con più “calma” – se così possiamo dire – le varie traversate all’interno delle spettrali location del souslike.

Per concludere, avete visto anche alcune settimane fa abbiamo provato ad elencare 5 dettagli che dovrebbe avere un eventuale Bloodborne 2 per soddisfare i fan?