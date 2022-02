Bloodborne PSX da record: qualcuno lo ha finito in pochi minuti

Negli ultimi giorni i fan dei soulslike hanno avuto modo di mettere le mani su un progetto molto particolare, legato a uno dei prodotti più peculiari del genere.

Bloodborne, il famoso titolo gotico sviluppato da FromSoftware, è stato riproposto da un team di appassionati in versione demake.

Il titolo si mostra adesso in modo da ripercorrere i passi dei giochi della vecchia e amata prima PlayStation, ovviamente con una veste grafica capace di stupire anche i più grandi nostalgici.

Bloodborne PSX, che ricordiamo essere disponibile per il download gratuito su PC, ha subito elettrizzato in molti fan del capitolo originale, e ha ottenuto già da subito un successo travolgente.

Adesso qualcuno è riuscito a portare a termine un’impresa alquanto sorprendente, completando una speedrun del demake in un tempo decisamente esiguo.

Come sappiamo Bloodborne PSX non comprende l’intera avventura del gioco originale, ma si ferma circa alle prime due ore della storia.

Distortion 2, utente di Youtube, sul suo canale ha postato un video in cui mostra le sue gesta: è riuscito a finire il gioco in poco più di 14 minuti.

Come potete vedere dal video, il giocatore ha usato abilmente alcune scorciatoie per evitare determinate parti di gioco, ad esempio un glitch che permette di attraversare le pareti grazie ad alcuni attacchi da parte dei nemici.

Nell’attesa di scoprire se avremo o meno il titolo nella sua interezza in questa versione, bisogna comunque ammettere che l’impresa compiuta è particolare e denota una certa maestria, soprattutto nell’affrontare le boss fight.

Se volete approcciarvi al demake di Bloodborne, sappiate che adesso tramite mod è possibile vivere l’esperienza in maniera sempre più next-gen.

Infine, operazioni del genere cominciano a essere più in voga, e adesso anche The Last of Us Part II ha una sua versione PlayStation One.