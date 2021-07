Bloodborne: un boss ostico è in realtà facilissimo (ma c’è il trucco)

Bloodborne è uno dei soulslike più apprezzati di FromSoftware, tanto che gli utenti continuano a giocarci ininterrottamente (in attesa magari di un sequel o di una remastered).

Senza nulla togliere a Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, l’avventura a Yharnam ha lasciato una traccia davvero molto forte in tutti i giocatori che hanno deciso di avventurarsi al suo interno.

Gli stessi giocatori che a quanto pare continuano a scoprire curiosità sul gioco, come ad esempio anche il boss tagliato dalla versione finale uscita nei negozi.

Senza contare le ben cinque versioni segrete di una scena particolarmente iconica del titolo From.

Ora, via Reddit, un giocatore ha raccontato la sua personalissima esperienza con Ludwig il Dannato, uno dei boss più potenti e ostici di Bloodborne.

L’utente in questione sembra addirittura sbeffeggiare l’avversario, pubblicando un video in cui impiega poco più di 4 minuti per mandare al tappeto il nemico.

Ma non solo: sempre l’impavido giocatore rimarca agli altri utenti che Ludwig il Dannato è noto per essere uno dei boss più difficili, sebbene lui sia riuscito a farlo fuori al primo tentativo.

Il mistero è presto svelato: come gli è stato fatto notare nel thread su Reddit, durante la boss fight contro Ludwig vediamo il Cacciatore essere aiutato da un secondo personaggio, il quale sembra infliggere il maggior numero di danni al nemico.

Poco sotto, il video dell’impresa (se così possiamo definirla, a dire il vero):

Ovviamente, nel caso in cui lo scontro con il boss si fosse risolto in un classico 1v1, l’impegno del giocatore avrebbe dovuto essere due volte superiore, visto e considerato che lo scontro si divide anche in due fasi ben distinte.

