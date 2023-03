The Last of Us su PC, colpo di scena per i requisiti (ma c’è una notizia preoccupante)

The Last of Us ha ricevuto un remake l’anno scorso, più precisamente una versione migliorata del gioco originale per PS5, a breve in arrivo anche su PC.

Nato per collegarsi al noto TLOU Part II la prima avventura di Ellie e Joel è entrata nel cuore dei videogiocatori.

Di recente, Sony ha diramato i requisiti minimi e raccomandati per godersi The Last of Us Part I con diversi livelli di dettaglio su PC, ma ora è il tempo di altre novità.

Come riportato anche da DSO Gaming, è stato reso noto il nome del team di sviluppo che si è occupato del porting delle avventure di Ellie e Joel: Iron Galaxy.

La settimana scorsa, Naughty Dog ha condiviso i requisiti di sistema ufficiali per PC per il remake di The Last of Us Part I. Tuttavia, a quanto pare i requisiti sono stati aggiornati rivelando anche il team responsabile del porting PC.

Come possiamo vedere dall’immagine poco sopra, Naughty Dog ha sostituito l’AMD Radeon RX 5800XT con la RX 5700XT. Inoltre, il team ha sostituito anche la RX7900 XT con la RX 7900XTX. Nell’angolo in basso a sinistra, è possibile vedere anche il logo di Iron Galaxy (che non era presente nelle specifiche PC precedenti).

La notizia, però, preoccupa un po’ per la qualità finale della versione PC del remake di The Last of Us Part I: i fan ricordano infatti che Iron Galaxy si è occupato del pessimo porting di Batman: Arkham Knight, così come Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri che ha avuto problemi di controllo del mouse al lancio. Speriamo bene, quindi.

Nell’attesa del lancio del gioco su PC, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it la recensione completa della controparte PS5. Per quella della serie TV HBO, invece, fate riferimento a questo articolo.