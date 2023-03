Un’altra esclusiva PlayStation starebbe per arrivare su PC

PlayStation continua a puntare molto all’ecosistema PC, specie per quanto riguarda i porting di grandi classici del passato più o meno recenti.

Sony ha infatti ammesso di voler puntare sempre più sul mercato dei personal computer, come dimostrato anche dal recente port di Returnal (se preferite l’edizione PS5, la trovate anche su Amazon a ottimo prezzo)

Vero anche che il debutto dell’avventura spaziale di Selene su PC non è stato dei migliori, visto che il lancio è stato pericolosamente vicino al flop.

Ora, come riportato da Wccftech, sembra che un altro classico targato PlayStation sarebbe però in dirittura d’arrivo anche per i possessori di PC: stiamo parlando di Ratchet & Clank: Rift Apart.

Un nuovo annuncio di lavoro di Nixxes ha recentemente rivelato l’arrivo di un nuovo porting per PC di una delle proprietà intellettuali di Sony più famose di sempre.

Al momento, gli indizi fanno pensare a un porting per PC di Rift Apart, ultimo capitolo della saga di Ratchet & Clank uscito di recente. Tuttavia, non ci sono prove sostanziali per confermare la cosa, quindi ora come ora è importante prendere questa notizia con le pinze.

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato 6 giorni fa e afferma che Nixxes è alla ricerca di un ingegnere UX/UI altamente collaborativo, appassionato e competente per contribuire a implementare e migliorare l’esperienza dell’interfaccia utente per i prossimi titoli AAA per PC.

Uno degli elementi chiave di questo annuncio di lavoro si trova nella sezione “Plus”, che prevede che gli utenti abbiano esperienza nell’uso del middleware Coherent.

Vi chiederete: quali giochi per PlayStation potrebbero utilizzare il middleware/UI di Coherent? Non ce ne sono tanti a dire il vero, tranne appunto Ratchet & Clank: Rift Apart.

L’annuncio di lavoro richiede anche altre competenze, come la conoscenza del C++, la capacità di implementare o estendere i sistemi di gioco su PC per migliorare l’esperienza dell’interfaccia utente e una buona comprensione delle prestazioni e della complessità del codice.

Secondo l’annuncio di Nixxes, il lavoratore dovrà ricoprire un ruolo a tempo pieno in cui lavorerà a stretto contatto con gli altri membri del team per proteggere la qualità del progetto e aiutare gli altri ingegneri dove necessario.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Nixxes è stata la società responsabile dei porting di Marvel’s Spider-Man e della sua espansione Miles Morales. Entrambi hanno ricevuto un’accoglienza positiva da parte della critica e hanno aggiunto diverse nuove funzionalità per maggiorare l’esperienza su PC con il supporto di miglioramenti di nuova generazione come il Ray Tracing.

