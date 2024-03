Sony chiede di scegliere la migliore esclusiva PlayStation... ma ignora Bloodborne

Continua il rapporto decisamente "complicato" tra Sony e Bloodborne: il soulslike di FromSoftware è ancora oggi una delle esclusive PlayStation più amate di sempre dai fan, ma non ha mai avuto lo stesso trattamento di altri titoli sviluppati dai PS Studios.

Basti pensare che ancora oggi è una delle poche esclusive PS4 a non aver ottenuto alcun tipo di upgrade su PS5: una patch che servirebbe per migliorare notevolmente l'esperienza di gioco, dato che venne applicato un cap al framerate di 30fps che potrebbe essere sbloccato solo con un aggiornamento.

Inoltre, Bloodborne (lo trovate su Amazon) è anche una delle poche esclusive che non è ancora arrivata su PC: un comportamento che ha spesso dato ai fan l'impressione che Sony lo stesse ignorando di proposito. E, con buona probabilità, sarà difficile riuscire a togliere loro questa sensazione dopo l'ultimo piccolo "incidente".

L'account ufficiale di Sony su X ha infatti deciso di inaugurare un divertente sondaggio, chiedendo ai fan di scegliere la migliore esclusiva PlayStation mai realizzata su PS4 e PS5.

Tuttavia, come è stato prontamente fatto notare dai fan — e da un account parodia di Bloodborne — non vi è alcuna traccia dell'amatissimo soulslike di casa FromSoftware tra le pre-selezioni fatte dalla stessa Sony.

Ovviamente non potevano essere selezionate tutte le esclusive PlayStation per quello che è a tutti gli effetti solo un'iniziativa per interagire con la propria community sui social, ma il criterio di selezione ha fatto discutere molto gli utenti.

Ad esempio, è difficile non notare che sono presenti tutti e 3 i videogiochi di Spider-Man, oltre ad aver deciso di includere entrambe le iterazioni dei nuovi God of War e di Horizon.

Se non altro, i fan dei soulslike possono consolarsi sapendo che almeno Demon's Souls è stato preso in considerazione nel sondaggio. Venendo battuto da God of War Ragnarok, d'accordo, ma almeno non è stato escluso.

Chissà se un giorno Sony deciderà di "ricordarsi della sua esistenza": secondo un insider, ci sarebbe comunque da aspettare.

Ma non solo: anche se al momento l'indiscrezione non è stata ancora confermata, potremmo anche assistere all'esordio di Bloodborne al cinema.