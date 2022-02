Bloodborne 2 e Bloodborne Remaster in arrivo? Ci sono brutte notizie

Bloodborne, uno dei più bei soulslike appartenenti al genere, continua a far parlare di sé, specie per il desiderio dei fan di poter un giorno giocare a un sequel o una remastered dell’originale.

Il titolo gotico di FromSoftware è stato di recente riproposto in una versione a 32-bit, in tutto e per tutto simile al gioco originale (ma con le dovute limitazioni)

Scaricabile su PC in maniera totalmente gratuita, Bloodborne PSX ha subito riscosso un successo davvero notevole.

Il progetto è stato così travolgente, che in molti sono tornati a chiedere a gran voce un Bloodborne 2 e Bloodborne Remaster, desiderio che a quanto pare non sarà esaudito a breve.

Come riportato anche da PSU, secondo l’insider Omnipotent su ResetEra, FromSoftware non sta sviluppando Bloodborne 2.

A quanto pare, neppure Bluepoint Games starebbe lavorando attivamente a una remaster di Bloodborne o a un porting per PC dell’acclamato titolo PS4 del 2015.

Le voci su un sequel di Bloodborne stanno facendo il giro della rete da mesi (anni), mentre una remaster e un porting per PC del primo gioco hanno preso piede dopo che Bluepoint Games è stata acquisita da Sony l’anno scorso.

Tuttavia, l’insider sostiene che non c’è nulla in cantiere per Bloodborne, perlomeno in questo momento.

«Da insider sono stato al corrente di un sacco di cose a cui From ha lavorato o a cui è stata in qualche modo collegata negli ultimi anni. Sekiro ed Elden Ring sono ovviamente i più grandi, ma anche il remake di Demon’s Souls, Dark Souls Remastered, Metal Wolf Chaos, Deracine, e roba che non è stata ancora annunciata», ha spiegato Omnipotent.

«Anche se non conosco tutti i dettagli di tutto, non mi sono mai imbattuto in niente che sia legato a Bloodborne, anche quando l’ho cercato attivamente, più volte, negli anni. Sequel, remaster, port per PC, persino una patch. Non ho mai sentito parlare di nulla, almeno non da un fonti affidabili», ha concluso.

