In Bloodborne, qualcuno ha battuto il Vicario Amelia in meno di 30 secondi facendolo sembrare facilissimo

Probabilmente non è il più probante dei videogiochi di casa Hidetaka Miyazaki, ma Bloodborne è una creatura capace di farvi sbattere il muso contro degli ostacoli belli tosti. In tanti, ad esempio, si sono chiesti cosa avessero mai fatto di male a Padre Gascoigne per meritarsi tutte quelle roncolate, e altrettanti avranno detestato la prontezza del Vicario Amelia, il boss canino capace di attaccare più rapidamente di quanto vorreste e, in alcuni casi, di recuperare salute.

Non tutti, però: un giocatore su Reddit ha condiviso la sua brillante build, con un cacciatore ampiamente specializzato nell’uso delle arti Arcane. Il risultato? Ha battuto il Vicario Amelia, senza appello alcuno, in meno di 30 secondi, facendolo sembrare facilissimo.

Il segreto è stato concentrare tutto sullo sviluppo della statistica dell’abilità Arcana e sull’uso del lanciafiamme. Le statistiche del giocatore sono 18 VIT, 12 END, 10 STR, 9 SKL, 5 BTG, 34 ARC. E il risultato potete vederlo nel video che vi proponiamo di seguito, dove il Vicario Amelia è sembrato un cucciolo indifeso.

Viene quasi voglia di provare a tornare sul gioco per dare maggior attenzione allo sviluppo delle arti Arcane – che personalmente ho lasciato un po’ indietro in favore della resistenza e della forza, evidentemente sbagliando. C’è da dire che con sorpresa sono riuscita ad avere ragione del Vicario Amelia non troppo difficilmente, ma è una reazione per cui avete già ampiamente riso durante la diretta Twitch.

Potremmo farlo magari anche tuffandoci nel chiacchierato Demake di Bloodborne, che reimmagina il gioco come se fosse uscito ai tempi della prima PlayStation: il risultato, sorprendentemente gradevole, ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è stato giocato da migliaia di persone, speedrunner compresi.

Per rimanere in ambito di soulslike, vi ricordiamo che proprio in queste ore From Software ha confermato di aver identificato il problema che l’aveva costretta a chiudere le porte di Dark Souls su PC, ma ha anche fatto sapere che non riaprirà le funzionalità online del gioco prima del lancio di Elden Ring. Nel frattempo, quindi, potreste sempre giocare online su Bloodborne e tentare la boss fight perfetta contro il Vicario Amelia…