Blizzard sarebbe pronta a svelare un nuovo gioco, dopo l’acquisizione Microsoft

Dopo l’imminente acquisizione da parte di Microsoft, Blizzard sta ormai preparando le prossime mosse per il futuro, avendo già in programma lo sviluppo di tanti nuovi giochi.

C’è molta curiosità tra fan e addetti ai lavori per scoprire quale sarà il futuro di tutto il gruppo di Call of Duty, con un occhio di riguardo riservato proprio a nuove e vecchie IP di Blizzard.

Del resto, l’acquisizione rappresenta un’ottima opportunità per riconquistare la fiducia dei suoi appassionati, come ammesso dal boss Mike Ybarra commentando le vicende che hanno travolto il colosso videoludico.

Per questo motivo, la casa di Diablo ha deciso di annunciare un nuovo universo videoludico in sviluppo, svelando che stanno lavorando a un survival game su PC e console.

Le sorprese però potrebbero non essere finite qui: come riportato da Game Rant, il giornalista Jez Corden ha svelato che ci sarebbe in realtà un altro nuovo misterioso gioco attualmente in sviluppo, non ancora annunciato da Blizzard.

Corden ha infatti ammesso di essere rimasto stupito dall’annuncio di Blizzard: non tanto per il fatto che stiano lavorando su un survival game in sé, ma perché lui sarebbe a conoscenza di un altro gioco non ancora annunciato tramite alcune fonti della compagnia.

La notizia è stata svelata nel corso del podcast Xbox Two, sebbene il giornalista non sia voluto entrare nei dettagli riguardanti questa misteriosa IP per tutelare le sue fonti.

La community al momento è dunque impegnata nel cercare di scoprire quale possa essere questo misterioso progetto: uno dei candidati più accreditati è Starcraft, dato che Mike Ybarra proprio pochi giorni fa aveva risposto con una faccina sorridente alla richiesta di Simu Liu, la star del film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, di salvare proprio la serie strategica:

:) — Mike Ybarra (@Qwik) January 20, 2022

In ogni caso, ricordiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni non ancora confermate: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero conferme ufficiali sull’argomento.

Phil Spencer aveva già confermato di voler utilizzare l’acquisizione per riportare in vita molte IP storiche: Starcraft potrebbe certamente essere una di queste, considerando che è una delle proprietà Blizzard più importanti.

Ricordiamo inoltre che Blizzard è attualmente al lavoro su Overwatch 2 e Diablo IV, giochi che, incredibilmente, secondo Bobby Kotick sarebbero stati la causa dei guai di Activision.