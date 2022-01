Blizzard commenta l’acquisizione Microsoft: “vogliamo ricostruire la fiducia”

La notizia della settimana, e forse dell’anno, è ovviamente l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Se il dialogo intorno al destino di Call of Duty è stato ovviamente centrale, c’è un secondo nome nel titolo del grande conglomerato che bisogna tenere in considerazione.

Che, per ora, rimarrà comunque su console PlayStation come dichiarato da Phil Spencer recentemente dopo giorni e giorni di discussioni e polemiche.

Blizzard è in un momento altrettanto difficile, mentre stiamo tutti aspettando di vedere qualcosa di nuovo che riguardi Overwatch 2 e Diablo 4.

Dopo aver sentito le dichiarazioni di Bobby Kotick e Phil Spencer, quindi Activision (principalmente) e Microsoft, anche Blizzard è intervenuta per dire la sua riguardo il suo futuro.

Il grande dubbio di questa acquisizione è, infatti, il modo in cui i vari team di sviluppo verranno gestiti riguardo i progetti futuri.

Anche Blizzard, infatti, ha avuto la sua dose di problemi con i suoi titoli, che esulano anche dalle accuse di molestie rivolte verso i membri di Activision.

Come riporta MSPoweruser, Blizzard ha già una priorità molto chiara per quello che sarà il prossimo futuro dell’azienda, anche e soprattutto sotto l’egida di Microsoft. Mike Ybarra, boss dell’azienda, ha dichiarato che la nuova priorità principale è «lavorare per ricostruire la vostra fiducia verso Blizzard».

Un lavoro che passerà anche per le questioni monetarie, che entreranno in gioco nel caso il comportamento dei dirigenti non si all’altezza:

«Stiamo monitorando i nostri dirigenti e responsabili che sono direttamente contrari al migliorare la nostra cultura. Questo significa che il loro (e il mio) successo e compenso sarà direttamente collegato al successo globale nel creare un luogo di lavoro sano, inclusivo e creativo.»

Contestualmente, Bobby Kotick ha dichiarato di recente che i problemi di Activision Blizzard derivano solamente dal rinvio di Overwatch 2 e Diablo 4, e nient’altro. Davvero.

Dopo l’acquisizione, Activision Blizzard punterà a riportare in vita anche tante IP storiche che, finora, sono rimaste nel cassetto.