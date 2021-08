Blade Runner 2049 ispira un nuovo action adventure: il primo trailer

ExeKiller è un nuovo action adventure in prima persona ispirato all’estetica di Blade Runner 2049, il seguito dell’acclamato film fantascientifico.

Blade Runner 2049 porta la firma di Denis Villeneuve e, ad alcuni anni ormai dal suo arrivo nei cinema, ha avuto un’influenza importante su questo nuovo progetto.

I videogiochi fantascientifici e cyberpunk non mancano di certo ultimamente, con Cyberpunk 2077 esponente di maggiore spicco in tempi recenti.

Abbiamo anche visto nascere un mix tra lo shooter RPG di CD Projekt e GTA, che ha raccolto proseliti tra gli appassionati.

ExeKiller è ambientato in una New York alternativa nel 1998, dove un evento cataclismatico chiamato Great Fire Disaster ha ucciso il 70% dell’umanità.

Giocheremo come un ExeKiller, il cui compito è raccogliere chip vitali S.O.U.L.S. da fuorilegge e consegnarli in cambio di taglie.

Potremo scegliere come risolvere la caccia a ciascun obiettivo, uccidendolo, consegnandolo alla giustizia o liberandolo.

Di base, il gioco sarà uno shooter ma altre meccaniche saranno integrate nel gameplay, come stealth e un sistema di dialogo.

L’ispirazione estetica a Blade Runner 2049 è evidente ma lo sarà anche quella “tecnica”, con dinamiche che comprenderanno auto volanti, scenari post-apocalittici vicini ai western, dark sci-fi e retro-futurismo.

ExeKiller porta la firma dell’indie Paradark Studio, di cui sarà l’opera prima, per cui è bene tenere le aspettative sotto controllo a livello di qualità.

Il lancio è in programma soltanto su PC per il momento e su Steam è già possibile aggiungerlo alla wishlist, sebbene non siano stati presi impegni sulla data d’uscita.

Di certo, la concorrenza nel campo fantascientifico e cyberpunk, specie con un’inclinazione RPG, non manca.

Da non dimenticare lo stesso Blade Runner, videogioco ufficiale del film originale, ripubblicato da poco per PC.

Ma com’è stato Blade Runner 2049, che ha ispirato il nuovo ExeKiller da una prospettiva di pura arte? Date un’occhiata alla nostra recensione per scoprirlo.