Blade Runner: Enhanced Edition, un trailer mostra i miglioramenti ai filmati

Lo sviluppatore Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere come di consueto nel player sottostante, di Blade Runner: Enhanced Edition che mette in risalto i miglioramenti apportati ai filmati.

Basato sull’omonimo film del 1982 ed originariamente realizzato da Westwood Studios, il gioco ci vedrà vestire i panni del detective Ray McRoy ed il nostro compito sarà quello di rintracciare ed inseguire i replicanti in una versione futuristica di Los Angeles. Il titolo ha venduto oltre un milione di copie al suo lancio iniziale, vincendo anche il titolo di “Gioco dell’anno” ai DICE Awards.

Blade Runner: Enhanced Edition è una edizione “ripulita e restaurata” dell’originale, basata sul motore grafico KEX di Nightdive Studios, utilizzato anche per “rimasterizzare” Turok e System Shock. Offrirà modelli dei personaggi aggiornati, così come animazioni e cutscene migliori. Non mancherà il supporto al formato widescreen, la possibilità di personalizzare i controlli ed altro ancora. È stato inoltre confermato che il titolo offrirà tutte le localizzazioni originali, tra cui quella italiana.

Ricordiamo che il titolo sarà lanciato entro fine anno per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC via Steam. Per tutte le notizie e gli articoli inerenti al prodotto, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata.