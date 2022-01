Ken Levine (BioShock) sotto accusa, Schreier: “ha fatto del male a molte persone”

Jason Schreier colpisce ancora con uno dei suoi report scioccanti, e stavolta è sotto accusa Ken Levine, storico creatore di BioShock.

Dopo il successo della sua serie, Levine si era allontanato per creare un suo studio di sviluppo molti anni fa.

Di un nuovo BioShock, nel frattempo, non sappiamo granché se non che esiste, anche se le informazioni sono veramente pochissime.

Per quanto riguarda Ken Levine, invece, sono tantissimi anni che è al lavoro su un nuovo immersive sim, un progetto di cui ancora non si è visto niente.

Il motivo di tanta riservatezza, per così dire, lo scopriamo oggi grazie a Jason Schreier che, attraverso Bloomberg, pubblica un altro dei suoi racconti ficcanti dell’industria del videogioco.

Il giornalista del portale finanziario ha cercato numerose informazioni, e contattato ex-sviluppatori che hanno lavorato con Ken Levine, con l’obiettivo di capire cosa sta succedendo all’interno di Ghost Story, il suo studio.

Il racconto è molto dettagliato e vi invitiamo a leggerlo per intero a questo indirizzo, ma il riassunto è che, come riporta Schreier nel suo tweet, i comportamenti e lo stile manageriale di Ken Levine hanno fatto del male a molte persone.

In 2014, BioShock director Ken Levine shut down his studio to start a smaller company. Eight years later, nothing has come from it. Half the founders have quit.

This is a story about a video game auteur whose management style has hurt a lot of people: https://t.co/N9HAetQHQ5

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 3, 2022