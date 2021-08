Biomutant è stato davvero un flop? Arriva la risposta ufficiale

Il lancio di Biomutant è stato accompagnato da opinioni non del tutto conformi alle aspettative da parte della critica e di una buona fetta di pubblico.

Adesso, a distanza di tre mesi dal lancio, è finalmente giunto il momento di tirare le somme su quanto di buono fatto dall’action RPG di Experiment 101.

I fan erano già stati rassicurati sui buoni propositi del team svedese in seguito alla pubblicazione della patch 1.5, resa disponibile poco dopo il lancio e ricca di cambiamenti.

Sono stati in molti ad apprezzare l’aspetto esplorativo del titolo, spulciando minuziosamente la mappa al punto da scoprire un metodo alternativo per attraversare la melma.

Come detto in apertura, è arrivato il momento di effettuare una valutazione sulla performance commerciale conseguita da Biomutant, e stavolta le notizie sono davvero buone.

Il titolo pubblicato da THQ Nordic è stato un vero e proprio successo, grazie al quale è stato possibile recuperare i costi di produzione (e non solo) a una sola settimana dal lancio.

Lo ha comunicato la stessa Embracer Group, proprietaria del publisher, in un report finanziario condiviso nei giorni scorsi (via Twinfinite).

Dal documento si evince che «l’intero investimento destinato allo sviluppo, al marketing, ai costi di acquisizione di Experiment 101 e della stessa IP è stato recuperato in soli sette giorni».

L’impresa compiuta da Biomutant è stata citata tra i fattori chiave per gli ottimi risultati ottenuti dal gruppo, che ha visto una «crescita organica anno su anno».

In conclusione, Embracer Group ha precisato che il gioco è riuscito a piazzare oltre 1 milione di copie, diventando un successo a tutti gli effetti.

Malgrado i difetti, il titolo promette una buona dose di divertimento, e qualcuno ha già scovato alcuni strani atteggiamenti dei nemici.

Ma attenzione ad avere aspettative troppo alte: planare sull’albero della vita potrebbe davvero deludervi (ma non togliervi la voglia di esplorare).

Se non avete ancora dato una chance al gioco e vi state chiedendo se sia finalmente giunto il momento buono per farlo, la recensione del nostro Paolo Sirio è qui per fugare ogni vostro dubbio.