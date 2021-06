Biomutant, disponibile la (ricca) patch 1.5: ecco cosa cambia

Biomutant è stato protagonista di un’accoglienza non particolarmente calda da parte del pubblico e della critica, ma il team di Experiment 101 si è impegnato fin dall’inizio a lavorare su una lunga serie di cambiamenti.

Adesso, la patch 1.5 per l’action RPG pubblicato da THQ Nordic è stata finalmente resa disponibile, e porta con sé un gran numero di migliorie, attese da gran parte della community.

Il prodotto possiede un fascino notevole soprattutto dal punto di vista artistico, e i fan non hanno aspettato l’arrivo della patch per andare alla ricerca di dettagli e metodi di progressione alternativi, come quello che permette di attraversare la melma.

Il comportamento dei nemici non ha mancato di destare qualche sorpresa: un fan si è imbattuto, in modo del tutto sorprendente, in una serie di movenze decisamente simili a quanto visto su un noto social network.

Lo sviluppo del titolo ha sempre gravitato intorno al concetto di eliminare il crunch, intento per il quale il team svedese non può che essere degno di lode.

Nonostante questo ammirevole intento, Experiment 101 è riuscita a consegnare in tempistiche decisamente accettabili la patch 1,5, ricca di corpose aggiunte.

Dando un’occhiata alla nota che accompagna l’aggiornamento, è possibile rendersi conto degli sforzi profusi dagli sviluppatori nell’immancabile supporto post-lancio.

Per prima cosa, è stato aumentato il level cap, raddoppiando di fatto quanto visto in prima battuta: adesso, i giocatori avranno la possibilità di raggiungere il livello 100.

Un’altra introduzione degna di nota è quella riguardante il New Game Plus: ogni volta che completeremo Biomutant in questa modalità, ci troveremo davanti a un livello di sfida maggiore pronto ad attenderci nella prossima partita.

È stata introdotta l’opzione di scartare i materiali inutili direttamente dall’inventario ed è stata rivista la frequenza con la quale gli utenti si imbattevano negli oggetti doppi, mettendo mano al processo di generazione di questi ultimi.

Sul versante bug, sono stati risolti alcuni problemi relativi alla possibilità di ottenere materiali illimitati sfruttando il crafting e sono stati risolti dei problemi relativi alla sparizione di alcune armi.

In ambito tecnico, sono state apportate delle notevoli migliorie al campo visivo e delle opzioni aggiuntive per l’HUD, grazie alle quali scegliere gli elementi da mostrare e quelli da nascondere (opzione che farà contenti i possessori di monitor widescreen).

Vi ricordiamo che la patch è attualmente disponibile solo per PS4 e PC, con una versione Xbox One che arriverà nel corso delle prossime settimane.

Per un elenco esaustivo dei (numerosissimi) cambiamenti che compongono questa patch, vi suggeriamo di visitare direttamente la pagina dedicata di THQ Nordic.

All’inizio del mese, vi avevamo già parlato di una nuova patch che avrebbe cambiato radicalmente il gioco, fornendovi ulteriori dettagli direttamente per bocca degli sviluppatori.

L’aggiornamento arrivato nelle scorse settimane aveva già mostrato l’impegno di Experiment 101 nella risoluzione di alcuni problemi (tra cui la voce narrante).

Malgrado i problemi, Biomutant si è sempre mostrato ricco di contenuti (al netto di qualche elemento decisamente ripetitivo) e un fan ha deciso di planare in un’area inaccessibile per placare la sua sete di conoscenza.