Bayonetta 3 potrebbe ricevere presto i primi DLC: c’è un indizio

I fan che non vedono l’ora di affrontare nuove avventure, dopo aver concluso Bayonetta 3, potrebbero non dover attendere necessariamente un quarto capitolo: forse sono previsti DLC aggiuntivi, attualmente non annunciati da PlatinumGames.

La terza avventura di Bayonetta (che trovate in sconto su Amazon) offre infatti numerosi spunti per proseguire l’avventura, soprattutto alla luce dell’ultimo report che svelerebbe come avremmo potuto ricevere un gioco completamente diverso.

Pare infatti che Bayonetta 3 sarebbe stato inizialmente concepito come un semi open world e che soltanto in seguito si sarebbe trasformato nel capolavoro che abbiamo apprezzato su Switch: è possibile dunque che alcune idee siano state scartate e possano essere riproposte come DLC.

Come riportato da Game Rant, l’ESRB ha aggiunto una menzione particolare in merito alla classificazione dell’età consigliata, segnalando la presenza di microtransazioni in-game: un aspetto però totalmente assente dalla versione completa, che fa dunque interrogare cosa intendessero con questa dicitura.

Inizialmente si pensava che le microtransazioni potessero essere legate agli oggetti ottenibili in-game, offrendo magari la possibilità di ottenerne copie aggiuntive: una prospettiva rivelatasi naturalmente falsa e che ha riacceso le speranze per possibili DLC aggiuntivi.

Non sappiamo attualmente a cosa si riferisca tale menzione, ma l’ipotesi più affascinante è che possa trattarsi di nuovi contenuti legati alla storia. In alternativa, potrebbero essere potenziali costumi equipaggiabili, dato che si tratta di un aspetto già esplorato in occasione del porting del primo Bayonetta su Wii U e, in seguito, su Switch.

PlatinumGames non ha attualmente confermato tale voce e non sappiamo dunque quali siano gli effettivi piani futuri per il terzo capitolo della strega: per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a incrociare le dita e prendere il tutto con le dovute precauzioni. Vi aggiorneremo tempestivamente se dovessero arrivare ulteriori novità sulla vicenda.

Nella nostra video recensione vi abbiamo raccontato che Bayonetta 3 non è solo uno dei migliori titoli disponibili su Switch, ma è anche uno dei giochi più belli che PlatinumGames abbia mai realizzato. Un autentico trionfo per lo studio e per Hideki Kamiya, che ha ringraziato Nintendo ammettendo che d’ora in poi sarà «sempre in debito» con la casa di Kyoto.