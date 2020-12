Bayonetta 3: gli chiedono che fine abbia fatto, Kamiya copia un messaggio del 2019

Il magazine Famitsu ha chiesto agli sviluppatori giapponesi un auspicio per il 2021 ormai in rampa di lancio, come fa ogni anno, e tra quanti hanno risposto alla domanda della rivista figura anche l’eclettico Hideki Kamiya, alla guida dello sviluppo dell’atteso Bayonetta 3.

Ovviamente, i fan si sarebbero potuti aspettare succulenti novità a proposito dello sviluppo dell’esclusiva Nintendo Switch – del resto, un teaser è arrivato nella stessa sede persino per Final Fantasy VII Remake Parte 2, non ancora annunciato ufficialmente.

Ebbene, come gli capita spesso, Kamiya ha voluto stupire, fornendo in realtà lo stesso messaggio scritto alla fine del 2019 con una piccolissima aggiunta.

Le parole chiave del 2021 per il designer e director di Platinum Games saranno “Fare del mio meglio”, mentre questo è il messaggio integrale:

«Prima di tutto, molti sono preoccupati per Bayonetta 3 considerando che non ci sono state nuove informazioni dal suo annuncio. Ma verifiche sui nuovi sistemi sono andate alla grande e lo sviluppo sta andando molto bene, quindi per favore aspettate nella pace dei sensi. (Questa è una copia del mio commento del 2020). Inoltre, Project G.G. (titolo provvisorio) ha finalmente iniziato a muoversi, quindi per favore aspettatelo con ansia».

Al di là dell’opinabile simpatia del messaggio di Kamiya, i fan sono realmente preoccupati per lo stato dei lavori su Bayonetta 3, che in tanti aspettano al varco nel 2021.

Le paure sono legate ai molteplici progetti in cantiere presso Platinum Games, come Babylon’s Fall, e alle distrazioni derivanti da titoli autopubblicati come il summenzionato Project G.G., cui il team di sviluppo potrebbe stare dando la precedenza.

Rassicurazioni più serie erano però arrivate comunque lo scorso agosto dallo studio head Atsushi Inaba, che aveva invitato a non preoccuparsi nonostante i prevedibili rallentamenti dovuti al COVID-19.