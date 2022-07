Battlefield, la campagna single player sarà curata dal creatore di Halo

Il futuro di Battlefield è sicuro, ma non sappiamo ancora come si evolverà il franchise dopo le performance dell’ultimo episodio.

Battlefield 2042, che trovate su Amazon, ha fatto molto discutere la community nonostante le buone speranze di Electronic Arts e DICE.

Pur con la volontà di supportarlo, sviluppatore e publisher hanno ammesso di essere di fronte ad un flop, mentre ci si prepara al nuovo progetto.

Un impegno che sarà totale perché, come svelato di recente, DICE non lavorerà nient’altro che ai progetti dedicati al mondo di Battlefield.

Gli operatori hanno varie abilità, tutte ben differenziate e impreziosiscono le sparatorie online.

Il nuovo episodio dello shooter dovrà senz’altro riconquistare la fiducia di tutti i fan, e dovrà farlo anche con una grande campagna single player.

Un elemento che è stato sempre importante nei vari Battlefield, e che nel prossimo episodio potrà avere un supporto molto importante.

Come riporta Dualshockers, infatti, il co-creatore di Halo sarà responsabile della campagna single player del nuovo Battlefield.

Electronic Arts ha pubblicato un annuncio di lavoro per una posizione di Design Director, per quello che viene definito lo studio di Seattle.

La posizione viene descritta come a capo del team di progettazione della campagna di un nuovo Battlefield.

Sebbene si sappia poco di questo team di Seattle, nell’ottobre del 2021 Marcus Lehto, co-creatore del franchise di Halo e direttore artistico della trilogia originale, disse in passato che si sarebbe sarebbe unito a EA come game director per un nuovo studio di Seattle, che avrebbe lavorato su giochi in prima persona.

Si tratta senz’altro di un aggiunta di spessore per il franchise di DICE, con un professionista che ha contribuito a creare uno degli shooter più famosi di sempre.

Il cui ultimo episodio, curiosamente, sta proprio aspettando un aggiornamento importante per la campagna single player.

A proposito di futuri videogiochi di Electronic Arts, pare che tra i nuovi progetti ci sarà anche un videogioco dedicato ad un franchise Marvel.