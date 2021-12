Battlefield 2042 non si arrende: disponibile il grande aggiornamento 3.1

Il lancio di Battlefield 2042 non è stato certo dei migliori per EA e DICE, vista la pioggia di polemiche e critiche da parte degli appassionati della saga in primis.

Sia la quantità di giocatori disponibili nelle mappe next-gen di Battlefield 2042, sia alcuni bug e glitch di percorso, hanno portato il gioco a finire sotto la lente di ingrandimento per i motivi sbagliati.

Proprio per questa ragione, in poche settimane il titolo ha avuto un crollo del 60% dei giocatori, nonostante la speranza fosse come sempre l’ultima a morire.

Del resto, i numeri delle vendite lo avrebbero reso il secondo miglior capitolo della serie, situazone questa che potrebbe diventare ancora più rosea anche grazie all’uscita dei prossimi update, tra cui l’aggiornamento 3.1 disponibile da oggi, 9 dicembre 2021.

Attraverso un post sul sito ufficiale, il publisher americano ha rilasciato un nuovo update piuttosto importante e rilasciando quindi le note della patch.

«La scorsa settimana abbiamo reso disponibile l’Aggiornamento numero 3, che includeva un ampio ventaglio di modifiche per migliorare l’esperienza di gioco», si legge nel comunicato.

«Volevamo mettervi a disposizione queste modifiche il prima possibile, e ora stiamo facendo seguire l’aggiornamento di questa settimana, come promesso, pieno di ulteriori correzioni e modifiche al bilanciamento.»

Poco sotto, un breve riepilogo delle principali modifiche apportate con l’aggiornamento 3.1:

Miglioramenti alla regolare registrazione dei colpi con pallottole

Modifiche di bilanciamento per la dispersione dei proiettili e il rinculo

Ulteriori modifiche al bilanciamento dei cannoni da 30 mm, 40 mm e 57 mm dei veicoli terrestri per ridurre la loro efficacia contro la fanteria

Correzione di un bug raro a causa del quale i giocatori potevano risultare invisibili ai nemici

Correzione di diversi bug relativi a granate e lanciamissili

Miglioramenti alla fluidità del menu per i giocatori Xbox, in modo da facilitare l’uscita da Cross-Play

Diverse correzioni audio incentrate sulla chiarezza, la distanza e la percezione direzionale del suono, il tutto per migliorare l’esperienza audio complessiva

Da poco gli sviluppatori hanno messo a disposizione anche il più grande aggiornamento di sempre, con vari bug fix e miglioramenti QOL richiesti a gran voce dalla community.

Del resto, dopo che Battlefield 2042 è stato eletto come il peggior capitolo principale della serie da Metacritic, intervenire in tempi lampo era pressoché obbligatorio.

Ma non solo: avete letto in ogni caso che Battlefield 2042 riporterà il tetto massimo di giocatori in contemporanea a 64 ma per un periodo limitato?