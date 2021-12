Battlefield 2042 cambia idea? Su next-gen arriva una feature PS4 e Xbox One

Il lancio di Battlefield 2042 sicuramente non si è svolto nelle modalità che EA e DICE si aspettavano: l’ultimo capitolo della famosa saga sparatutto è infatti rimasto coinvolto da numerose polemiche e critiche da parte dei fan.

Una delle più diffuse riguardava la quantità di giocatori disponibili nelle mappe next-gen di Battlefield 2042, in grado di arrivare ad un massimo di 128 utenti in contemporanea: secondo molti fan, questo rende i livelli troppo dispersivi e poco divertenti.

Il risultato è che in poche settimane il titolo ha avuto un crollo preoccupante del 60% dei giocatori, con la naturale conseguenza che molte mappe hanno iniziato a essere popolate dai bot.

Va sottolineato che non si è trattato di un problema legato alle vendite, dato che i numeri degli incassi lo avrebbero reso il secondo miglior capitolo della serie, ma unicamente legato alla soddisfazione degli utenti.

Evidentemente, anche gli sviluppatori sembrano essere consapevoli che è necessario qualche intervento drastico per garantire la soddisfazione degli utenti, motivo per cui hanno annunciato in un’intervista a GameSpot delle novità molto importanti.

EA ha infatti svelato che uno dei prossimi aggiornamenti che arriverà a dicembre permetterà di giocare, per un periodo di tempo limitato, le modalità di Battlefield 2042 con un tetto massimo di 64 giocatori anche su console next-gen, tagliando dunque di metà il numero massimo e allineandosi alle versioni PS4 e Xbox One.

Il publisher ha inoltre sottolineato di voler costantemente migliorare il gameplay di Battlefield 2042, dichiarandosi pronti a re-introdurre feature assenti ma richieste dalla community, oltre ad apportare migliorie ai «sistemi social» non meglio specificati.

Insomma, al momento sembrerebbe che la possibilità di giocare con 64 giocatori sarà disponibile solo per un periodo limitato, ma l’impressione avuta dall’intervista è che possa a tutti gli effetti trattarsi di un esperimento, per vedere se possa effettivamente rivelarsi il numero perfetto per il futuro del gioco.

Non resta dunque che aspettare l’arrivo della prossima patch, per scoprire più da vicino quali modifiche verranno apportate e se il ritorno a 64 giocatori servirà a riconquistare i suoi utenti.

Va infatti detto che gli sviluppatori sono costantemente al lavoro per sistemare tutti i problemi di Battlefield 2042: l’ultima patch è riuscita a sistemare addirittura oltre 150 bug.