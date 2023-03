Battlefield 2042, la nuova mappa omaggia l’altro gioco EA che ha ucciso

La debacle di Battlefield 2042 ha costretto Electronic Arts a rivedere i suoi piani riguardo molte altre IP, come Mirror’s Edge, che ora torna nei nuovi contenuti dello shooter.

La peculiare saga action di Electronic Arts, il cui ultimo capitolo potete trovare su Amazon, ha infatti visto una fine per ora non troppo decorosa.

Mirror’s Edge è infatti un franchise ufficialmente in pausa, perché EA ha staccato la spina alla saga.

Mentre Battlefield si prepara ad espandere il marchio in molti altri modi, anche con esperienze single player che saranno supportate anche da DICE.

Come riporta Gamespot, infatti, se non altri c’è chi ancora non vuole dimenticare del tutto Mirror’s Edge e condannarlo all’oblio.

Nella nuovissima mappa del gioco, Flashpoint, a quanto pare c’è un easter egg dedicato proprio allo stilosissimo action.

La mappa di Battlefield 2042 è stata pubblicata insieme alla stagione 4 il 28 febbraio, e dopo un po’ di intensa esplorazione alcuni giocatori si sono ritrovati di fronte ad un chiaro riferimento a Mirror’s Edge.

Chiaro quanto difficile da trovare, come potete vedere dal video qui sotto:

In cima ad una gru sono infatti presenti le scarpe da corsa di Faith, le iconiche calzature rosse che hanno fatto parte dell’outfit della runner fin dalla sua prima apparizione.

Per individuare le scarpe, i giocatori dovranno requisire un aereo e volare verso il grande buco costruito nel terreno dove si può vedere una gru sospesa sopra di esso. Dopo essere saltati dall’aereo, i giocatori dovrebbero essere in grado di atterrare sani e salvi in ​​cima alla gru dove si trovano le scarpe di Faith.

Una magra consolazione per Mirror’s Edge che, al contrario di Battlefield, non ha un futuro roseo davanti.

Sono molti i progetti che Electronic Arts ha in serbo per il suo franchise bellico, molti dei quali erano stati anticipati tempo fa in una lunghissima nota.

Mentre altri, invece, continuano a cadere uno dopo l’altro.