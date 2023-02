Battlefield, il nuovo capitolo single player avrà il supporto di DICE

Il franchise di Battlefield sta per trasformarsi completamente, e uno dei prossimi progetti avrà senz’altro il pieno supporto di DICE.

Un cambiamento che è stato avviato dopo la debacle di Battlefield 2042 (lo trovate su Amazon) che ha costretto Electronic Arts e DICE a rivedere i piani futuri.

Anche se, in ogni caso, DICE sta continuando ad aggiornare il titolo stagione nella speranza (?) di trovare una redenzione per il proprio percorso.

E mentre Electronic Arts sta calando la mannaia su alcuni progetti del franchise di Battlefield, altri invece continuano ad andare avanti.

Come riporta VGC, infatti, la prossima iterazione single player di Battlefield sarà supportata da DICE, come ha precisato Electronic Arts.

Tempo fa EA aveva rivelato che Ridgeline Games, il nuovo studio di Marcus Letho, co-creatore di Halo, avrebbe guidato il futuro di Battlefield.

Lo studio con sede a Seattle è stato fondato alla fine del 2021 e sta lavorando al suo progetto di debutto, che sarà “una campagna narrativa nell’universo di Battlefield”.

Ora sappiamo che ci sarà anche DICE al timone di questo nuovo progetto, a supporto di Ridgeline Games nell’impresa.

Rebecka Coutaz, vicepresidente di DICE, ha approfondito la decisione del team di supportare il progetto legato a Battlefield:

«La nostra decisione di costruire il nostro team per il progetto single player qui in DICE è un approccio proattivo che fornisce ai nostri team globali le risorse di cui hanno bisogno fin dall’inizio mentre guardiamo avanti verso la prossima esperienza di Battlefield.»

DICE sta infatti attualmente lavorando a una futura esperienza multiplayer per la serie, mentre Ripple Effect, con sede a Los Angeles, sta creando un progetto legato a Battlefield completamente diverso.

Sono molti i progetti che Electronic Arts ha in serbo per il suo franchise bellico, molti dei quali erano stati anticipati tempo fa in una lunghissima nota.

Mentre altri, invece, continuano a cadere uno dopo l’altro.