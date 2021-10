Battlefield 2042 completa il quadro multiplayer: ecco Hazard Zone

Nel mondo in battaglia di Battlefield 2042 ci sarà spazio anche per Hazard Zone. Era lei a mancare all’appello fino a oggi e DICE, con ovviamente il publisher Electronic Arts, ha finalmente alzato il velo anche su quest’ultima, svelandoci un gameplay che mira a una commistione tra azione ed esperienza sandbox.

In questa modalità di gioco a quattro giocatori, lo scopo è l’estrazione. Ciascuno dei giocatori impersonerà uno specialista, e ovviamente ogni personaggio ha delle sue peculiarità uniche. Come ci ha raccontato EA:

I giocatori che cercano di creare una squadra offensiva possono considerare Webster Mackay e Maria Falck, che portano mobilità e guarigione in movimento alla fazione. Coloro che cercano un approccio più difensivo dovrebbero concentrarsi su Kimble “Irish” Graves o Pyotr “Boris” Guskovsky, il cui sistema di fortificazione e il sistema di guardia SG-36 aiuteranno la vostra squadra a bloccare un’area della mappa. Quando i restanti Specialisti per il lancio saranno rivelati, i giocatori vedranno più modi per adattare la loro squadra al loro stile di gioco nella Hazard Zone.