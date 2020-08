Batman: Gotham Knights, nuovo teaser svela due personaggi

Prosegue la campagna di teasing di Batman: Gotham Knights, il prossimo capitolo della serie videoludica del Cavaliere Oscuro che sarà presentato ufficialmente sabato.

Il sito ufficiale r3dakt3d.com comprende un campo in cui è possibile inserire codici svelati su base giornaliera questa settimana fino a sabato, e qualcuno sembra essere riuscito ad entrare in possesso con ampio anticipo di quelli dei prossimi giorni.

Così, inserendoli e facendo delle ricostruzioni, è stato possibile scoprire due dei personaggi che a quanto pare saranno inclusi nella storia del nuovo Batman di WB Montreal.

Come scoperto da un utente su Twitter, mettendo insieme tutti i codici dei quattro teaser si ottiene la cifra 761941364995, che il numero seriale per Detective Comics #359, il fumetto in cui Batgirl ha fatto il suo debutto.

WB Montreal aveva curato il DLC a tema Batgirl di Batman Arkham Knight, e questo pare tutt’altro che una coincidenza.

Inoltre, la copertina di quell’albo è molto simile a quella di Batman: Gotham Knights #43, un fumetto che detiene casualmente lo stesso nome che si vocifera sarà “indossato” dal gioco della software house canadese.

One of our Discord users, Gydra, noticed the cover is very similar to Batman: Gotham Knights #43.

Join the discussion at https://t.co/ATwyDphMKN pic.twitter.com/C4lqCIANde — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) August 18, 2020

In aggiunta, la seconda mappa ottenuta dal sito teaser rivela la dicitura Two Face Two, che pare un riferimento abbastanza esplicito all’iconico villain Due Facce, a questo punto potenziale membro del roster di Batman: Gotham Knights.

Secondo indiscrezioni, il gioco sarà un service game cooperativo incentrato sulla Batfamily, che dovrebbe avere come villain principale la Corte dei Gufi, Artigli annessi. Questo spiegherebbe come mai ci siano così tanti personaggi DC chiamati in causa in un colpo solo.

Un altro titolo targato DC sarà presentato nel corso del fine settimana all’evento Fandome, ovvero il Suicide Squad di Rocksteady, sviluppatore della trilogia originale di Batman Arkham.