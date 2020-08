Batman: Gotham Knights, teaser ufficializza l’annuncio a DC Fandome

Un nuovo teaser condiviso da WB Montreal ci permette di avere qualche primo dettaglio in più sul prossimo gioco del Cavaliere Oscuro, che salvo sorprese si intitolerà Batman: Gotham Knights.

Il titolo, viene ufficializzato nel tweet, sarà annunciato nel corso di DC Fandome, l’evento a tema DC atteso nel fine settimana.

Se ieri ci è stata fornita un’animazione, che comprendeva il logo della Corte dei Gufi, oggi abbiamo un breve video che chiede di «inserire il codice 761» nel sito teaser ufficiale.

INPUT 01 MISSING. REFER TO ATTACHED VIDEO FOR CORRECT INPUT CODE. #DCFanDome pic.twitter.com/r4svRlyQMD — r3dakt3d (@r3dakt3d) August 18, 2020

Inserire il codice sul sito restituisce questa schermata, come scoperto dai fan in fervente attesa su Twitter:

Il sito rivela che l’accesso è stato consentito ma non svela altre informazioni utili, se non la data del prossimo teaser, già fissata a domani 19 agosto.

A questo punto, è lecito ipotizzare un teaser al giorno fino all’annuncio formale che sarà fornito a DC Fandome.

DC Fandome è atteso per il 22 agosto e in particolare il reveal di Batman: Gotham Knights è in calendario per sito teaser ufficiale.

Allo stesso evento si terrà la presentazione, finalmente, del nuovo progetto di Rocksteady incentrato sulla Suicide Squad.

Entrambi i giochi dovrebbero essere dei service game cooperativi in uscita sulle console di prossima generazione, con quello di Batman che in particolare ruoterebbe intorno alla Batfamily.