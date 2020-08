Suicide Squad di Rocksteady: titolo completo, data e orario del reveal

Il calendario di DC Fandome ha rivelato il titolo completo di Suicide Squad, il prossimo gioco di Rocksteady.

Dopo una lunga attesa, il team dietro la serie Batman Arkham è finalmente pronto a rivelato nuovo progetto di WB Montreal

Lo farà in occasione dell’evento dedicato ai progetti cinematografici e videoludici a marchio DC, che si terrà tra il 22 e il 23 agosto.

Quando sarà annunciato Suicide Squad: Kill the Justice League?

Grazie al calendario degli appuntamenti di DC Fandome, abbiamo scoperto il titolo completo del gioco, che sarà Suicide Squad: Kill the Justice League.

Questo era il titolo trapelato in origine grazie ad un report di alcune settimane fa, in cui si affermava come la nomenclatura definitiva fosse ancora in ballo.

Sembra che una decisione in tal senso sia stata presa, allora, per quello che fonti discutono essere un service game incentrato sulla cooperazione.

Alla base della storia potrebbe esserci un elaborato inganno, però, dal momento che alcuni ritengono che nell’immagine teaser di Suicide Squad in realtà non compaia Superman ma Bizzarro.

Il reveal avverrà in una finestra abbastanza scomoda per gli appassionati europei, dal momento che si terrà alle nostre ore 02:00 del mattino del 23 agosto.

La descrizione dell’evento spiega come il panel sarà presentato da Will Arnett e ospiterà «l’attesissimo reveal del gioco di Rocksteady Studios, i creatori del franchise di Batman Arkham».

Allo stesso evento si terrà, qualche ora prima, la presentazione del nuovo progetto di WB Montreal, che si vocifera essere un reboot dell’Arkhamverse.