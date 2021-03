Batman Arkham Knight, versione next-gen in arrivo? Spunta un’immagine

Nel 2015 uscì il capitolo finale della saga ideata da Rocksteady dedicata al cavaliere oscuro: l’apprezzatissimo Batman Arkham Knight.

Nonostante i 5 anni di distanza dall’uscita del titolo, alla fine dell’anno scorso gli sviluppatori hanno continuato a tenerlo aggiornato, rilasciando nuovi contenuti per gli utenti.

A dimostrazione di quanto il gioco dedicato al cavaliere oscuro sia rimasto nel cuore degli appassionati, sembrerebbe che gli sviluppatori stiano lavorando ad una versione next-gen.

Come riportato da Wccftech, Microsoft ha pubblicato un articolo su Xbox Wire in cui descriveva diversi aggiornamenti in arrivo per Xbox e per l’app mobile di accompagnamento.

In tutto questo non ci sarebbe nulla di speciale, se non fosse per il fatto che in uno screenshot che compare sull’articolo si vede chiaramente Batman Arkham Knight come gioco ottimizzato per Series X|S.

Batman Arkham Knight ottimizzato per Series X|S: next-gen in arrivo?

Naturalmente è possibile che si sia trattato di un semplice errore grafico e che l’immagine in questione sia stata usata casualmente per descrivere le funzionalità in arrivo su Xbox.

Resta comunque il fatto che l’arrivo su next-gen di Batman Arkham Knight farebbe sicuramente la gioia di tanti appassionati, soprattutto considerando che il titolo fa attualmente parte del ricco catalogo Xbox Game Pass.

Se l’indiscrezione venisse confermata, probabilmente anche gli utenti PS5 non dovrebbero aspettare molto tempo prima di vedere confermata una versione che sia in grado di sfruttare pienamente la console Sony.

Pare che Batman Arkham Knight non dovesse essere, nei piani iniziali, l’ultimo capitolo della saga: in rete erano emersi dei bozzetti relativi ad un sequel, che avrebbe sfruttato anche il sistema nemesis.

La meccanica proveniente da L’Ombra di Mordor è stata brevettata il mese scorso da Warner Bros: una mossa che ha attirato le critiche di diversi sviluppatori, preoccupati per possibili conseguenze legali.