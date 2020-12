Batman Arkham Knight è ancora vivo: rilasciati nuovi contenuti

Era il 2015 e su console old-gen usciva il capitolo conclusivo della saga Rocksteady Studios dedicato al Cavaliere Oscuro: Batman Arkham Knight.

Il gioco, ultimo episodio dell’acclamata serie incentrata sull’eroe DC, ha ricevuto con il tempo diversi contenuti scaricabili, gran parte dei quali relativi a skin per il personaggio principale e per la Batmobile.

Ora, nonostante il gioco sia uscito da ben 5 anni, gli sviluppatori hanno rilasciato a sorpresa nuovi contenuti da mettere in download gratuitamente.

Parliamo di due skin scaricabili gratis: la prima è la versione Zur En Arrh di Batman, mentre la seconda è chiamata Anime Batman.

Il Batman di Zur-En-Arrh è apparso per la prima volta nella storia Batman – Il Superman del Pianeta-X di France Herron, noto per essere un alieno di nome Tlano proveniente dal pianeta Zur-En-Arrh. La skin Anime Batman è invece tratta da un episodio della mini serie animata Batman: Il Cavaliere di Gotham (2008), la quale raccontava le prime avventure di Bruce Wayne nei panni dell’uomo pipistrello.

Leggi anche: anche Wonder Woman ai The Game Awards

Inoltre, gli sviluppatori hanno anche deciso di rimuovere la protezione Denuvo dalla versione Steam del gioco.

Ricordiamo che lo scorso mese di agosto di quest’anno, in occasione del DC FanDome, Warner Bros. Interactive e Rocksteady Studios hanno alzato il sipario sul loro nuovo progetto: Suicide Squad: Kill the Justice League. Le piattaforme di riferimento sono PS5, Xbox Series X e PC, mentre l’uscita è al momento fissata per un generico 2022.

L’universo DC tornerà in azione anche con Gotham Knights, nuovo gioco dedicato alla Bat-Family che vede in prima fila Robin, Batgirl, Nightwing e Cappuccio Rosso. Al momento, nel titolo non è stata confermata la presenza di Batman (visto che nel filmato introduttivo Bruce Wayne è dato per morto).

Batman Arkham Knight è disponibile da giugno 2015 su PS4, Xbox One e PC.